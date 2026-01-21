METALES PRECIOSOS-Oro supera US$ 4.800, riesgos globales impulsan compras de activos de refugio

Por Sarah Qureshi

21 ene (Reuters) - El precio del oro superó la cota de los US$4.800 la onza el miércoles, gracias a la demanda de refugio impulsada por las tensiones geopolíticas, incluidos los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por hacerse con el control de Groenlandia. * El oro al contado ganó un 2,1%, a US$4.865 por onza, a las 1430 GMT, tras haber alcanzado un récord de US$4.887,82 en los primeros compases de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero avanzaban un 2%, a US$4.858,3.

* "Hay un poco de miedo a perderse esta operación y creo que, dada la situación geopolítica en el mundo, es una tormenta perfecta para que suban los precios del oro y la plata", dijo Bob Haberkorn, estratega principal de mercado de RJO Futures.

* Las acciones estadounidenses protagonizaban una modesta recuperación tras la mayor caída de la renta variable en tres meses, mientras los inversores digerían el discurso de Trump en Davos, Suiza, en el que dijo que Europa va en la dirección equivocada, pero descartó usar la fuerza para adquirir Groenlandia.

* Es probable que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés clave durante este trimestre y posiblemente hasta que el mandato del presidente Jerome Powell termine en mayo, según la mayoría de los economistas encuestados por Reuters.

Unos tipos más reducidos favorecen al oro, que no devenga intereses.

* La plata al contado operó estable a US$94,61 la onza, tras tocar un pico de US$95,87 el martes, impulsada por la escasez de oferta y el aumento de la demanda industrial.

* "La subida de la plata a una cifra de tres dígitos parece bastante posible dado el impulso de los precios que estamos viendo, pero no será un movimiento unidireccional. Podría haber alguna corrección en los precios y la volatilidad puede ser mayor", dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

* El platino al contado ganó un 1%, a US$2.487,05 la onza, después de alcanzar un récord de US$2.511,8 más temprano en la sesión, y el paladio restó un 0,9%, a US$1.849,25, tras tocar su máximo en una semana.

(Reporte de Sarah Qureshi en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)