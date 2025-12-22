METALES PRECIOSOS: Oro supera US$4.400 y plata toca nuevo pico, entre apuestas sobre tasas

Por Pablo Sinha y Sherin Elizabeth Varghese

22 dic (Reuters) -

El oro superó el lunes por primera vez la cota de los 4.400 dólares la onza, impulsado por las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y las continuas compras de refugio, mientras que la plata hizo lo propio y también alcanzó un nuevo máximo histórico. * A las 0955 GMT, el oro al contado mejoraba un 1,7%, a US$4.413,01 por onza, tras tocar un pico de US$4.420,01 más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban un 1,4%, a US$4.446,7.

* El lingote acumula un alza cercana al 68% en lo que va de año, su mayor avance anual desde 1979, impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, flujos de refugio y unas tasas más bajas. * La plata al contado sumaba un 2,8%, a US$68,98, tras alcanzar un nuevo récord de US$69,44 en la sesión anterior. La plata ha subido un 138% en lo que va de año, impulsada por el déficit de oferta, las crecientes necesidades de la industria y la fuerte demanda de inversión.

* "La bajada de las tasas favorece la demanda de activos reales como el oro y la plata. Pero también tenemos el cobre en máximos históricos, lo que indica el deseo de los inversores de mantener la exposición a materias primas en general, probablemente debido a las expectativas de que la inflación podría mantenerse más alta durante más tiempo", dijo Giovanni Staunovo, de UBS.

El dólar declinaba, en camino de su caída anual más pronunciada desde 2017, abaratando el lingote para los compradores extranjeros. * En otros metales preciosos, el platino se disparaba un 4,2%, a US$2.056,06, alcanzando su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio mejoraba un 2,8%, a US$1.760,86, alcanzando un máximo de casi tres años.

