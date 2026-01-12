METALES PRECIOSOS-Oro supera US$4.600 por incertidumbre con la FED, que aviva búsqueda de refugio

Por Anmol Choubey

12 ene (Reuters) - El oro alcanzó un récord por encima de los US$4.600 por onza el lunes y la plata tocó un nuevo pico histórico, ya que los inversores se volcaron en activos de refugio por el aumento de la incertidumbre sobre una investigación penal por parte del gobierno de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* El oro al contado ganó un 2,5%, a US$4.620,56 la onza, a las 1550 GMT, tras tocar un máximo histórico de US$4.627,27 más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 2,9%, a US$4.631,3.

* "La elevada incertidumbre afecta de forma directa al mercado del oro y cada semana parece añadirse un nuevo factor de incertidumbre", afirmó Michael Haigh, de Société Générale.

* Asimismo, añadió que no parece probable que el telón de fondo en el que se sustenta el alza se invierta pronto. El lingote mejoró más de un 64% el año pasado, su mejor rendimiento desde 1979, mientras que la plata registró su mejor año, con un avance del 146,8%.

* La administración Trump ha intensificado la presión sobre la Fed, amenazando con acusar a Powell por sus comentarios sobre un proyecto de renovación de edificios, una acción que el jefe de la entidad calificó de "pretexto" para obtener el control que busca Trump sobre los recortes de tasas.

* Las tensiones geopolíticas también se mantienen elevadas mientras Trump sopesa posibles respuestas a una represión mortal de las protestas en Irán, tras la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro y barajando la idea de adquirir Groenlandia.

* La plata al contado alcanzó un máximo histórico de US$85,75, y avanzó más tarde un 6,9%, a US$85,437.

* El platino al contado mejoró un 3,5%, a US$2.351,78 la onza, y el paladio sumó un 3,3%, a US$1.875,68 la onza.

(Reporte adicional de Naomi Rovnick en Londres; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)