METALES PRECIOSOS Oro toca máximo de más de una semana por apuestas a recorte de tasas de la Fed

Por Noel John y Anjana Anil

26 nov (Reuters) - Los precios del oro rondaron el miércoles máximos de más de una semana, después de que las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes que viene mantuvieron al lingote, que no devenga intereses, como un activo favorito.

* El oro al contado avanzó un 0,8%, a US$4.161,42 la onza, a las 1550 GMT, tras alcanzar su nivel más alto desde el 14 de noviembre más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,4%, a US$4.158,8 la onza.

* "El foco de atención se ha alejado del dólar y se dirige hacia una baja de tasas en diciembre", dijo Edward Meir, analista de Marex, destacando el avance del metal dorado pese a que el índice dólar se mantiene estable.

* Las apuestas a una baja de tasas "están ayudando un poco al oro, al igual que los rumores de que podrían nombrar pronto a un presidente de la Fed y que el favorito es Kevin Hassett, del Comité Asesor Económico del presidente".

* Hassett, al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que las tasas deberían ser menores de lo que son bajo el jefe de la Fed, Jerome Powell. El oro, un activo que no devenga intereses y que prospera en un entorno de tipos bajos, recibió un impulso adicional por esta noticia.

* Los operadores ven ahora una probabilidad de un 83% de que la Fed recorte las tasas el mes que viene, frente al 30% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.

* Las perspectivas para el oro siguen siendo positivas y la mayoría de los bancos de análisis lo ven por encima de los US$4.000 la onza en 2026. El Deutsche Bank ha elevado su previsión a US$4.450, citando la estabilización de los flujos de inversión y la persistente demanda de los bancos centrales.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 2,2%, a US$52,52 la onza; el platino ganó un 0,8%, a US$1.565,2, y el paladio sumó un 0,6%, a US$1.405,76.

