METALES PRECIOSOS: Oro toca máximos de dos semanas por expectativas de tasas tras débiles datos EEUU

Por Anmol Choubey

10 nov (Reuters) - Los precios del oro subían un 2%, a su nivel más alto en dos semanas, tras débiles datos económicos en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes, mientras que un dólar más débil prestaba más apoyo al lingote.

* A las 0956 GMT, el oro al contado ganaba un 2%, a US$4.078,45 por onza, su máximo desde el 27 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 1,9%, a US$4.087,1.

* El índice dólar restaba un 0,1%, abaratando el oro para los compradores extranjeros.

* "Preocupa la economía estadounidense por la debilidad de los datos, y el principal foco de atención sigue siendo el índice dólar", dijo Jigar Trivedi, de Reliance Securities.

* La compra de activos de refugio también ha aumentado debido a la persistente guerra comercial y a las tensiones geopolíticas, respaldando al lingote, añadió Trivedi.

* Los datos de la semana pasada mostraron que la economía estadounidense perdió puestos de trabajo en octubre, con caídas en los sectores gubernamental y minorista.

* Además, la confianza de los consumidores estadounidenses tocó un mínimo de casi 3 años y medio más temprano en el mes, lastrado por las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del cierre del Gobierno más largo de la historia, según mostró una encuesta el viernes.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 3,1%, a US$49,79 la onza, alcanzando su máximo desde el 21 de octubre; el platino ganaba un 1,6%, a US$1.570,15; y el paladio sumaba un 1,4%, a US$1.399,93.

(Editado en español por Carlos Serrano)