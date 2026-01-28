METALES PRECIOSOS: Oro toca nuevo récord por encima de US$5.300 ante el desplome del dólar

Por Pablo Sinha

Los precios del oro subieron por encima de los US$5.300 la onza por primera vez el miércoles, ya que el debilitamiento de la confianza en el dólar y las preocupaciones en torno a la independencia de la Reserva Federal estadounidense impulsaban la demanda del activo de refugio.

* A las 0940 GMT, el oro al contado ganaba un 1,7%, a US$5.275,68 la onza, tras tocar un récord de US$5.311,31 después de haberse disparado más de un 3% en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 3,7%, a US$5.271,7.

* "El oro está subiendo no sólo por la ansiedad del mercado, sino también porque la confianza en el orden monetario-fiscal mundial está cambiando hacia una postura más cauta", dijo Linh Tran, analista de mercado senior de XS.com.

* El dólar rondaba mínimos de cuatro años después de que el presidente Donald Trump hizo caso omiso a su reciente debilidad, elevando el atractivo del lingote -tasado en el billete verde- para los compradores extranjeros.

* Trump también dijo que pronto anunciará su elección como nuevo jefe de la Fed y predijo que las tasas de interés bajarán una vez que asuma el cargo.

* "Lo cierto es que es probable que cualquiera de los candidatos que se propongan será menos resistente que (Jerome) Powell a las exigencias de Trump, lo que cae a favor del oro", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* El oro, que no devenga intereses, suele comportarse bien cuando las tasas son bajas. Se espera que la Fed mantenga los tipos estables en su reunión de política monetaria de enero, actualmente en curso.

* En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,2%, a US$112,82 la onza, tras tocar el lunes un máximo histórico de US$117,69 y con un alza acumulada del 60% en lo que va de año; el platino avanzaba un 0,1%, a US$2.644,35, después de tocar un pico de US$2.918,80 el lunes; y el paladio sumaba un 0,1%, a US$1.935,57.

