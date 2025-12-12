METALES PRECIOSOS: Oro toca pico de siete semanas por demanda de refugio; plata alcanza nuevo máximo

Por Pablo Lospennato

El precio del oro tocó el viernes su nivel más alto en siete semanas, impulsado por la debilidad del dólar, las expectativas de recortes de las tasas de interés y una demanda de activos de refugio provocada por las turbulencias geopolíticas, mientras que la plata alcanzó otro máximo histórico.

* A las 09:45 GMT, el oro al contado ganaba un 0,7%, a US$4.311,73 por onza, su nivel más alto desde el 21 de octubre y en camino a un alza semanal del 2,7%. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,7%, a US$4.343,5.

* El dólar está cerca de su nivel más bajo en dos meses y se encamina a su tercera caída semanal consecutiva, con lo que el lingote sería más asequible para los compradores extranjeros.

* Además, "el fuerte aumento de las peticiones semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela están apuntalando al oro y manteniendo fuerte la demanda de refugio", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El miércoles, la Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos por tercera vez este año, pero se mostró prudente en cuanto a nuevas rebajas.

* Los inversores prevén dos bajadas de tasas el año que viene y el informe de nóminas no agrícolas de la semana que viene podría dar más pistas sobre la futura política de la entidad.

Los activos que no devengan intereses, como el oro, tienden a beneficiarse en un entorno de tipos bajos.

* En el frente geopolítico, Washington se prepara para interceptar más buques que transportan crudo venezolano tras el apresamiento de un petrolero esta semana.

* En otros metales preciosos, la plata al contado sumaba un 0,5%, a US$63,87 la onza, tras tocar un nuevo máximo histórico de US$64,32, en camino a un alza semanal del 9,5%; el platino subía un 0,8%, a US$1.708,11; y el paladio avanzaba un 2,2%, a US$1.516,95.

