METALES PRECIOSOS: Oro toca un máximo histórico de US$5.100 por demanda de refugio

Por Swati Verma

26 ene (Reuters) -

Los precios del oro extendían el lunes su avance de récord y superaron los 10.000 dólares, ya que los bancos centrales y los inversores buscan refugio de los riesgos geopolíticos y la volatilidad del mercado inducida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A las 0841 GMT, el oro al contado ganaba un 2,2%, a US$5.093,96 la onza, tras tocar un pico de US$5.110,5, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban la misma cantidad, a US$5.090,4.

El oro se disparó un 64% en 2025, su mayor subida anual desde 1979, batiendo múltiples récords gracias a la demanda de refugio, la relajación de la política monetaria estadounidense, las fuertes compras de los bancos centrales y las entradas récord en fondos cotizados. Los precios acumulan ya un alza del 18% desde principios de año.

Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo que Trump y la incertidumbre que genera a múltiples niveles siguen siendo el principal motor del repunte de los precios y del impulso inversor impulsado por el miedo a perderse algo. El índice dólar caía a mínimos de cuatro meses, lo que indica una debilidad que hace que los metales cotizados en el billete verde resulten más atractivos para los compradores extranjeros.

Los analistas afirman que el oro tiene más margen de subida este año, potencialmente hacia los US$6.000, debido a las crecientes tensiones mundiales y a la fuerte demanda de los bancos centrales y los consumidores. La plata al contado tocó nuevos máximos de US$100,06 la onza y mejoraba más tarde un 6,2%, a US$109,36. El viernes, la plata superó por primera vez los US$100, superando su récord del 147% del año pasado, gracias a los flujos minoristas y compras impulsadas por el impulso, que se sumaron a un prolongado periodo de escasez en los mercados físicos. El platino al contado sumaba un 4,4%, a US$2.887,76, tras tocar un récord de US$2.897,35, y el paladio avanzaba un 3,9%, a US$2.089,11, tras registrar un máximo de más de tres años de US$2.095,19.

(Reporte de Swati Verma, Kavya Balaraman y Pablo Sinha; editado en español por Carlos Serrano)