METALES PRECIOSOS: Oro y plata brillan por apuestas a bajas de tasas y demanda para refugio

Por Sarah Qureshi y Noel John

2 ene (Reuters) -

Los metales preciosos comenzaron la primera sesión bursátil del nuevo año en alza tras las importantes ganancias de 2025, porque la tensión geopolítica y las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos mantienen alta la demanda de oro.

* El oro al contado subía un 0,5%, a US$4.335,5 por onza, a las 1525 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$4.549,71 el 26 de diciembre y subir 64% en el año.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,1%, a US$4.346,20 por onza.

* "Seguimos viendo que el mercado habla de recortes en marzo y tal vez de otro recorte a finales de este año (...) esa combinación con las importantes conversaciones sobre los mercados potencialmente en riesgo con los aranceles y el continuo endeudamiento de Estados Unidos están moviendo al alza al oro, la plata, el platino y el paladio", dijo Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas de TD Securities.

* El oro, tradicional activo de refugio seguro, también se vio respaldado por las noticias sobre los disturbios en Irán y la ausencia hasta ahora de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, así como por los problemas en Gaza.

* En cuanto a la demanda física, el oro cotizó con prima en los principales centros de India y China por primera vez en unos dos meses, ya que la reciente corrección desde máximos históricos ayudó a elevar la demanda minorista.

* La plata al contado avanzó un 2,3%, a US$72,9 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$83,62 el lunes, mientras que el platino subió un 3,7%, a US$2.130,55 la onza, tras tocar a un máximo histórico de US$2.478,50 el lunes.

* Ambos metales registraron el mejor año de su historia, con la plata a la cabeza al registrar ganancias anuales del 147%, impulsada por su designación como mineral crítico para Estados Unidos, la escasez de oferta y los bajos inventarios en medio de una creciente demanda industrial y de inversión.

* El paladio ganó un 1%, a US$1.621,75 la onza, tras cerrar el año anterior con una subida del 76%. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)