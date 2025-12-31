METALES PRECIOSOS: Oro y plata cierran el año con subidas históricas pese a retrocesos recientes

Por Ishaan Arora

31 dic (Reuters) -

Los metales preciosos retrocedían el miércoles, pero el complejo se encaminaba hacia unas impresionantes ganancias anuales, encabezadas por el salto histórico del 140% de la plata y la mayor subida anual del oro en más de 40 años. El oro al contado caía un 1,4% hasta los US$4.286,89 por onza a las 0556 GMT, alcanzando un mínimo de más de dos semanas. El viernes alcanzó un máximo histórico de US$4.549,71. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero perdían un 2%, hasta los US$4.298,60 la onza.

El lingote ha subido más de un 60% en 2025, lo que supone su mayor subida anual desde 1979, cuando factores geopolíticos, como la revolución iraní, impulsaron los precios al alza. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Alan Barona, Sonia Cheema y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)