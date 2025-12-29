METALES PRECIOSOS-Plata cae desde máximo de US$80 y oro baja por recogida de beneficios

Por Pablo Sinha

29 dic (Reuters) -

La plata declinaba el lunes tras tocar un pico superior a los US$80 la onza, mientras que el oro retrocedía desde niveles cercanos a máximos históricos, ya que los inversores recogían beneficios y la percepción del mercado de una reducción de los riesgos geopolíticos frenaba las compras de refugio.

* A las 10:17 GMT, el oro al contado perdía un 1,4%, a US$4.470,56 la onza, después de alcanzar un máximo histórico de US$4.549,71 el viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 1,3%, a US$4.493,2.

* La plata al contado declinaba un 4,8%, a US$75,32 la onza, retrocediendo desde el pico de US$83,62 tocado a comienzos de la sesión.

* El platino al contado caía un 6%, a US$2.305,15 la onza, tras haber cotizado en su cota más elevada de la historia, a US$2.478,5, más temprano en la sesión, mientras que el paladio se desplomaba un 13,2%, a US$1.669,11.

* "La caída de precios de esta mañana, que sigue a máximos históricos, es atribuible principalmente a los operadores que recogen beneficios de cara a fin de año", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

* "El optimismo tentativo de la administración estadounidense con respecto al progreso en las conversaciones de paz de Ucrania también representa un viento en contra leve", agregó.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que él y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, están "acercándose mucho, tal vez mucho" a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

* El lingote ha subido un 72% este año, impulsado por factores como la suavización de la política monetaria estadounidense, la debilidad del dólar, las fricciones geopolíticas y las fuertes compras de los bancos centrales. Por su parte, la

plata acumula un alza anual del 181%

.

(Editado en español por Carlos Serrano)