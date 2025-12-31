METALES PRECIOSOS-Plata y oro se apuntan ganancias históricas en un año tumultuoso

Por Ishaan Arora

31 dic (Reuters) -

Los metales preciosos retrocedían el miércoles, pero el complejo se encaminaba hacia unas impresionantes ganancias anuales, encabezadas por el salto histórico del 140% de la plata y la mayor subida anual del oro en más de 40 años.

* A las 0756 GMT, el oro al contado restaba un 0,4%, a US$4.329,12 la onza, alcanzando un mínimo de más de dos semanas, tras haber tocado el viernes un pico histórico de US$4.549,71.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero perdían un 1%, a US$4.340,9 la onza.

* El lingote ha subido más de un 60% en 2025, su mayor avance anual desde 1979, cuando factores geopolíticos, como la revolución iraní, impulsaron los precios al alza.

* El alza del metal dorado este año se vio impulsada por los recortes de tasas de interés y las apuestas de una mayor relajación monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense, los conflictos geopolíticos, la fuerte demanda de los bancos centrales y el aumento de las tenencias en fondos cotizados.

* "Tal vez hacia finales del primer trimestre de 2026 podríamos ver al oro probar los US$5.000. Ciertamente, parece que el tipo de catalizadores que animan al oro, especialmente en el transcurso del año pasado, se han vuelto autosostenibles", dijo Ilya Spivak, de Tastylive.

* La plata al contado caía un 5,6%, a US$72,2 la onza, después de alcanzar el lunes un máximo histórico de US$83,62. La plata ha ganado más de un 140% en lo que va de año, superando con creces al oro, y en camino a su mejor año de la historia.

* En otros metales preciosos, el platino al contado

declinaba un 10%, a US$1.979,14 la onza, tras tocar el lunes un máximo histórico de US$2.478,5 y con una mejora anual acumulada superior al 110%, la mayor de su historia. El paladio bajaba un 3,9%, a US$1.547,81, con lo que cerraría el año con una subida superior al 60%, su mejor resultado en 15 años.

