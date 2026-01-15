METALES PRECIOSOS-Precio del oro cae al atenuarse las presiones geopolíticas

Por Pablo Sinha

15 ene (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el jueves, tras tocar un nuevo máximo histórico en la ⁠víspera, ya que los riesgos ⁠geopolíticos y comerciales retrocedían después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría pausar la acción militar contra Irán, ⁠al tiempo ‌que ​Washington se abstuvo de imponer aranceles sobre minerales críticos. * A las 0931 GMT, el ​oro al contado restaba un 0,4%, a 4.602,99 dólares la onza, después ‌de tocar un pico de 4.642,72 dólares el ‌miércoles. Los futuros del oro en ​Estados Unidos para entrega en febrero caían un 0,6%, a 4.607,6 dólares.

* "(El oro y la plata) caían después de que Trump dijo que podría aplazar el ataque a Irán por ahora y de que Estados Unidos aplazó la imposición de aranceles a las importaciones de minerales críticos, aliviando una preocupación clave que en los últimos meses impulsó flujos inusualmente grandes de ⁠metal hacia Estados Unidos antes de un posible anuncio", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank.

* Trump dijo el ​miércoles que optó por el momento en contra de imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos, y en su lugar ordenó a su administración buscar suministros de socios comerciales internacionales.

* En la Casa Blanca, Trump dijo que le habían informado de que los asesinatos en la represión de las protestas ⁠en Irán estaban disminuyendo, adoptando una postura de esperar y ver después de haber amenazado ​anteriormente con intervenir.

* El oro es un activo seguro que tiende a funcionar bien en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, así como en entornos de tasas de interés bajas.

* Los mercados ‍esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en su reunión del 27-28 de enero, pero prevén al menos dos recortes de 25 puntos básicos este año. * En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 3%, a 89,97 dólares la onza, tras ​haber alcanzado un máximo histórico de 93,57 dólares más temprano en la sesión; el platino cedía un 1,8%, a 2.340,54 dólares, después de tocar un pico de 2.478,5 dólares el 29 de diciembre; y el paladio ‍caía un 1,2%, a 1.804,29 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)