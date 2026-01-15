METALES PRECIOSOS-Precio del oro cae al atenuarse las presiones geopolíticas
Por Pablo Sinha
15 ene (Reuters) -
Los precios del oro bajaban el jueves, tras tocar un nuevo máximo histórico en la víspera, ya que los riesgos geopolíticos y comerciales retrocedían después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría pausar la acción militar contra Irán, al tiempo que Washington se abstuvo de imponer aranceles sobre minerales críticos. * A las 0931 GMT, el oro al contado restaba un 0,4%, a 4.602,99 dólares la onza, después de tocar un pico de 4.642,72 dólares el miércoles. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero caían un 0,6%, a 4.607,6 dólares.
* "(El oro y la plata) caían después de que Trump dijo que podría aplazar el ataque a Irán por ahora y de que Estados Unidos aplazó la imposición de aranceles a las importaciones de minerales críticos, aliviando una preocupación clave que en los últimos meses impulsó flujos inusualmente grandes de metal hacia Estados Unidos antes de un posible anuncio", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank.
* Trump dijo el miércoles que optó por el momento en contra de imponer aranceles a las tierras raras, el litio y otros minerales críticos, y en su lugar ordenó a su administración buscar suministros de socios comerciales internacionales.
* En la Casa Blanca, Trump dijo que le habían informado de que los asesinatos en la represión de las protestas en Irán estaban disminuyendo, adoptando una postura de esperar y ver después de haber amenazado anteriormente con intervenir.
* El oro es un activo seguro que tiende a funcionar bien en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, así como en entornos de tasas de interés bajas.
* Los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en su reunión del 27-28 de enero, pero prevén al menos dos recortes de 25 puntos básicos este año. * En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 3%, a 89,97 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 93,57 dólares más temprano en la sesión; el platino cedía un 1,8%, a 2.340,54 dólares, después de tocar un pico de 2.478,5 dólares el 29 de diciembre; y el paladio caía un 1,2%, a 1.804,29 dólares.
(Editado en español por Carlos Serrano)