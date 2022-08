Metallica y Carey encabezarán concierto Global Citizen en NY

NUEVA YORK (AP) — Metallica, Mariah Carey y The Jonas Brothers serán los artistas estelares de un concierto gratuito en el Central Park de Nueva York el próximo mes para celebrar el 10o aniversario del Festival Global Citizen, presentado por una organización internacional sin fines de lucro que combate la pobreza extrema.

El evento del 24 de septiembre también incluirá un concierto en Accra, Ghana, con Usher, SZA y H.E.R.

Pero ese día no será tanto una celebración como un llamado para emprender acciones para atender múltiples crisis internacionales, dijo el director general de Global Citizen, Hugh Evans.

“Estamos en un punto de inflexión crítico en el que el COVID ha empujado a casi 100 millones de personas a la pobreza extrema y ahora, con la invasión rusa en Ucrania, se ha empeorado mucho más la situación”, dijo. “Hasta 323 millones de personas enfrentan hambre aguda. Y si no emprendemos una acción urgente ahora, hasta 200 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema para noviembre, llevando el total de gente viviendo en pobreza extrema a más de 1.000 millones, nuevamente”.

Las personas que viven con el equivalente de 1,9 dólares al día viven en pobreza extrema, según parámetros de organizaciones internacionales.

La estrella de “Quantico”, Priyanka Chopra Jonas, quien será la anfitriona del evento de Central Park, dijo que Global Citizen siempre ha impulsado a la gente a usar sus voces para convencer a los líderes mundiales y a quienes toman decisiones importantes de emprender acciones contra el hambre y la pobreza. Sin embargo, la necesidad de enfocarse en esos asuntos ahora es incluso más apremiante.

“Si vamos a hacer algo al respecto, entonces necesitamos una movilización urgente”, dijo Chopra Jonas a The Associated Press. “Simplemente ver a todas esas personas de diferentes sectores de la sociedad, diferentes profesiones, gente normal uniéndose, motivados para realmente hacer un cambio ahora de una manera urgente, es muy inspirador”.

Al igual que con los eventos anteriores de Global Citizen, la entrada a los conciertos es gratuita. Pero para obtener boletos, la gente debe unirse a Global Citizen y emprender acciones para los asuntos que aborda la campaña.

El astro pop Charlie Puth, la sensación española Rosalía, el músico country Mickey Guyton y los rockeros italianos de Maneskin también se presentarán en Central Park, mientras que la rapera Stormzy, el cantautor nigeriano Tems y los cantantes ghaneses Gyakie, Sarkodie y Stonebwoy lo harán en Accra. Ambos conciertos se transmitirán por televisión y streaming en ABC, ABC News Live, FX, Hulu, iHeartRadio, Twitter, YouTube y otros medios. ABC transmitirá un especial de los conciertos, “Global Citizen Festival: Take Action NOW”, el 25 de septiembre.

Global Citizen señaló que espera usar la plataforma de los conciertos para impulsar a los fans a pedir cambios específicos a los gobiernos, empresas y líderes filantrópicos. Evans quiere convencer a los países escandinavos, así como a Irlanda, Portugal y otros, de transferir sus derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, que proveen acceso a unos 100.000 millones de dólares de financiamiento asequible, a los países de bajos ingresos, especialmente en África, para reducir sus pagos de deuda.

Además de pedir a Estados Unidos que done más para combatir el cambio climático, la organización quiere unos 500 millones de dólares en donaciones y fondos para los agricultores en África para que tengan más cultivos en vez de depender del trigo y el fertilizante de Ucrania y Rusia, que escasean por la guerra.

“También necesitamos enfrentar la realidad de que apoyar a las mujeres y las niñas del mundo y sus talentos es lo más cercano que tenemos a una solución mágica para erradicar la pobreza”, dijo Evans. “Pedimos a las naciones más ricas proporcionar 600 millones de dólares en inversiones críticas para la educación, la salud sexual y reproductiva y su empoderamiento económico”.

La fórmula de Global Citizen de usar las redes sociales y sus seguidores para convencer a las corporaciones y fundaciones para donar ha funcionado. Desde su primer Festival Global Citizen en 2012, el grupo de activistas estima que ha ayudado a dirigir 41.400 millones de dólares a las causas que apoya y mejorado la vida de más de 1.150 millones de personas.

“Estos son asuntos urgentes”, dijo Evans. “Por eso nuestras campañas se enfocan en acabar con la pobreza extrema ahora, no el próximo año, ni el año siguiente, sino ahora. Tenemos que atender los asuntos más importantes, ya sea igualdad de género, cambio climático o los asuntos estructurales que mantienen a la gente en la pobreza”.

____

