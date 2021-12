Metap Inc.: Anuncia el nuevo proyecto “Metaverse x GameFi”, ¡la lista blanca y la campaña de registro comunitario está en marcha!

TAIPEI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--dic. 16, 2021--

Gensokishi Online ha anunciado el lanzamiento de su sitio web oficial “ Gensokishi Online -META WORLD- ” en diciembre de 2021.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211215006138/es/

Gensokishi Online -Meta World- (Graphic: Business Wire)

Este proyecto es una nueva versión de “Gensokishi Online”, que ganó el “Juego del año, Premio de Oro” en 2012 en Taiwán y ha sido jugado por un total de 8 millones de usuarios. Gensokishi tiene como objetivo construir una nueva economía mundial de fantasía con tecnología blockchain, incorporando elementos NFT y GameFi en un metaverso mundial de MMO 3D.

“Gensokishi Online”, un título japonés de MMO en 3D con licencia de “Elemental Knights Online”, ha sido confiable y probado durante más de 13 años en varias aplicaciones, Nintendo Switch y PlayStation 4.

En el mundo creado por WEB3.0, Metaverse y GameFi, Gensokishi realizará las tres características de “Free to Play”, “Play to Earn” y “UGC to Earn”.

Cualquiera puede crear una cuenta de forma gratuita y comprar y vender los artículos y tokens de NFT que adquieran.

En el futuro, Gensokishi planea ofrecer “UGC (contenido generado por el usuario)”, que permitirá a los usuarios y empresas crear y vender artículos NFT, así como el derecho a crear libremente tierras, colocar objetos, entornos naturales, personajes y monstruos en el metaverso.

Gensokishi opera encima de Polygon (MATIC), más conocido como un protocolo basado en Ethereum que permite a los jugadores obtener los beneficios de las altas capacidades de transacción y los bajos costos.

Además, esta iniciativa también incluye la participación de personalidades clave de la industria de los videojuegos.

El token MV estará en Uniswap el 23 de diciembre de 2021. Para obtener más información, consulte el documento.

Acerca de la Campaña

Se están llevando a cabo varias campañas para celebrar el anuncio de Gensokishi Online.

Campaña de Registro Comunitario

Actualmente se lleva a cabo una campaña para distribuir “Limited Equipment NFT” a todos los que se unan a la comunidad antes del 27 de diciembre de 2021.

Lista blanca

A partir del 7 de diciembre, Gensokishi está ejecutando una campaña de lista blanca de 10 000 USD y, si ingresa antes del 19 de diciembre, tendrá derecho a comprar hasta 100 USD en tokens a precios de venta privada.

Comunidad oficial TwitterTelegramDiscord

Descripción del esquema de Servicio: Gensokishi Online -META WORLD- Idiomas: Inglés, Chino, Japonés Requisitos del Sistema: PC, Android, iOS Fuente: Taiwan Gensokishi Online Proyecto Metap.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211215006138/es/

CONTACT: Metap Inc.

Maxi kuan

Phone number: +886935312638

Dirección de correo electrónico:info@genso.game

Keyword: japan taiwan asia pacific

Industry keyword: software mobile/wireless online entertainment internet mobile entertainment professional services technology audio/video finance other technology electronic games

SOURCE: Metap Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 12/16/2021 12:01 pm/disc: 12/16/2021 12:01 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211215006138/es