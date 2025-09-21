Meteocat emite un aviso por tiempo violento en siete comarcas de Barcelona y Tarragona
TARRAGONA, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en 7 comarcas de Barcelona y Tarragona, con un nivel de riesgo máximo en las comarcas de la Anoia (Barcelona) y la Conca de Barberà (Tarragona). Además, el peligro es de nivel alto en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat, Alt Penedès, Vallès Occidental, Bages y el Moianès, informa Meteocat este domingo en un apunte en X recogido por Europa Press. Debido a las intensas lluvias se podrían registrar piedras de granizo de diámetro superior a los 2 centímetros con rachas de viento por encima de los 25 metros por segundo y posibilidad de aparición de tornados.
