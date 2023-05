Metro by T-Mobile da inicio a un patrocinio plurianual de LAFC como Socio Oficial de Servicio Móvil

BELLEVUE, Wash--(BUSINESS WIRE)--may. 31, 2023--

Novedades: ¡Goooooool! Metro by T-Mobile se honra en anunciar una nueva asociación con Los Angeles Football Club (LAFC) transformándose en el Socio Oficial de Servicio Móvil de los campeones reinantes de la MLS Cup, 2022.

Como parte de este nuevo acuerdo, Metro, patrocinador presentador del programa, le dará la oportunidad a los niños y adolescentes a que formen parte del juego bajo el programa de acompañantes de los jugadores. Y, como cortesía de la marca, en cada partido local, habrá fans que tendrán la suerte de ganar un upgrade épico, ya sea en la primera fila o lateral de campo, para estar más cerca de la acción. Esta asociación se extiende más allá de los días de los partidos También habrá en ciertas tiendas de Metro: contenido personalizado, programas comunitarios, las visitas de jugadores y más.

Por qué es importante: La asociación plurianual destaca el compromiso de Metro con la comunidad de Los Ángeles, hogar de millones de sus clientes y de cientos de sus tiendas y, además, conecta a los fans locales con el equipo y el deporte que aman.

Con numerosos beneficios de streaming de fútbol y de otros deportes ya disponibles para los clientes, Metro se está transformando rápidamente en el destino por excelencia de los fans del fútbol. ¡Goool!

De qué se está hablando: “Al ser la compañía de servicio móvil prepago más popular del país, Metro by T-Mobile tiene el poder de hacer que este deporte cobre vida para sus fans de maneras increíbles reforzando, al mismo tiempo, nuestro compromiso con la comunidad de Los Ángeles”, señaló Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Nos van a ver cada vez más presentes y estamos ansiosos por empezar de una vez”.

“Nos complace sumarnos al esfuerzo de Metro by T-Mobile, un líder de la industria de reconocimiento global que, al igual que LAFC, tiene un compromiso profundo con la comunidad de Los Ángeles”, dijo Larry Freedman, copresidente y director de negocios de LAFC. “Esta asociación verdaderamente aporta grandes beneficios para nuestros fans y seguidores y cumple nuestra misión de unir a la ciudad global a través del deporte mundial, y no vemos la hora de empezar”.

Para quiénes es importante: Para los fans del fútbol en Los Ángeles y en otras partes.

Acerca de Los Angeles Football Club (LAFC)

El campeón de la MLS Cup de 2022, Los Angeles Football Club, ha representado al área metropolitana de Los Ángeles en la Major League Soccer desde 2018. Dos veces ganadores del Trofeo de aficionados de la MLS (Supporters Shield Champions), LAFC tiene como premisa ser un club de fútbol de primer nivel que represente la diversidad de Los Ángeles y tiene el compromiso de brindar una experiencia incomparable a los fans. El grupo propietario de LAFC está formado por líderes locales e innovadores de la industria que aportan capital intelectual, destreza financiera, experiencia en operaciones y éxito en el ámbito del entretenimiento, del deporte, de la tecnología y de los medios. LAFC tiene un compromiso con el deporte mundial y con Los Ángeles, y está construyendo y desarrollando un estadio BMO con capacidad para 22,000 asientos y un centro de entrenamiento de primera categoría en el campus de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com.

