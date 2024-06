Metro by T-Mobile sorprende con el máximo Flex al asociarse con Chrissy Teigen para regalar 5 vacaciones de ensueño

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--jun. 20, 2024--

Luces. Cámara. Confesión. Metro by T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que a partir del 24 de junio todos aquellos que compartan su historia “flex” sobre cómo se liberaron de una mala relación (p. ej., con una horrible compañía de servicio móvil, expareja, amistad, estilista, etc.) tendrán la oportunidad de ganar una escapada de lujo a Nada de Bla Bla Bla Island, es decir, unas vacaciones de ensueño.

El año pasado Metro lanzó su campaña Nada de Bla Bla Bla para reforzar su larga trayectoria de firme compromiso con un servicio sin trampas: sin contratos, sin aumentos de precio y sin sorpresas al unirte a Metro. Ahora, con motivo de sus nuevos planes Metro Flex, los cuales eliminan el bla bla bla y dan a los clientes nuevos y existentes acceso a las mismas grandes ofertas, Metro pide a la gente que cuente más sobre cómo dejaron atrás el bla bla bla de relaciones anteriores. Cinco personas que cuenten cómo sobrellevaron una decepción ganarán $10,000 para unas vacaciones de ensueño y 100 personas ganarán un teléfono nuevo como el REVVL 7 de T-Mobile o la Samsung Tablet A9+.

“Lanzamos Metro Flex el mes pasado para dar a los clientes de siempre el mismo trato que a los clientes nuevos, pues admitámoslo: no hacerlo es injusto”, apuntó Clint Patterson, director ejecutivo de mercadeo de servicio prepago de T-Mobile. “Ahora, estamos llevando las cosas más allá centrando la atención en quienes se hayan liberado del bla bla bla de las malas relaciones. Ya sea que se trate de una expareja, el gimnasio, el mecánico o su compañía de servicio móvil, nadie debería quedarse en una relación en la que no sea valorado. Estamos aquí para ayudarte a que hagas a un lado todo el bla bla bla y por fin recibas lo que te mereces”.

Unirse a la diversión Flex (así como cambiarse a Metro) es fácil. Solo tienes que subir a Instagram un video en el que cuentes tu historia estilo confesión y usar los hashtags #NadaYadaConfessions y #Sweepstakes y etiquetando a @metrobytmobile entre el 24 de junio y el 8 de julio.

Comparte tu historia en Times Square y tiendas Metro

Para quienes se encuentren en New York, Chrissy Teigen, junto con Lauren Speed-Hamilton de “Love is Blind” y Clovis Nienow de “La Casa de los Famosos”, estarán presentes en Times Square para ayudar al público a contar sus propias historias flex en el Confesionario SinNada de Bla Bla Bla (sobre Broadway entre las calles 43 y 44) el 24 de junio de 10 a.m. a 6 p.m. ET (hora del este).

¿No te encuentras en New York? No te preocupes. Además de poder participar en el sorteo en línea, el Confesionario SinNada de Bla Bla Bla aparecerá en más de 25 tiendas Metro del país, como en Phoenix, Los Angeles y Houston —y en muchos lugares de por medio— a lo largo del plazo de dos semanas del sorteo. No te pierdas la oportunidad de convertir los bla bla bla del pasado en un "¡sí!" del presente con Metro en las siguientes ubicaciones:

Fecha y hora (tiempo local)

Locación

Dirección de Tienda Metro

28 de junio, 2024

5 p.m. – 7 p.m.

California

3700 La Brea Ave, Los Angeles, CA, 90016

California

1120 N Santa Fe, Vista, CA, 92083

Arizona

2837 N 75th Ave, Phoenix, AZ, 85033

Texas

3051 Fry Rd, Katy, TX, 77449-6217

29 de junio, 2024

12 p.m. – 2 p.m.

California

6102 Lankershim Blvd, North Hollywood, CA, 91606

California

903 Broadway, El Cajon, CA, 92021

Arizona

2815 W Peoria Ave, Suite 110, Phoenix, AZ, 85029

Texas

8912 Westheimer Rd, Houston, TX, 77063

29 de junio, 2024

5 p.m. – 7 p.m.

California

8401 Van Nuys Blvd, Panorama City, CA, 91402

California

7885 Broadway, Lemon Grove, CA, 91945

Arizona

6601 W Bethany Home Rd Ste A16, Glendale, AZ, 85301

Texas

10206 Westheimer Rd, Houston, TX, 77042-3116

30 de junio, 2024

2 p.m. – 4 p.m.

Texas

14360 Bellaire Blvd Ste 140, Houston, TX, 77083

5 de julio, 2024

5 p.m. – 7 p.m.

California

1224 Obispo Ave, Long Beach, CA, 90804

California

644 E. San Ysidro Blvd, San Ysidro, CA, 92173

Arizona

1255 W Main Street, Mesa, AZ, 85201

Texas

9453 Kempwood Dr, Houston, TX, 77080

Texas

7404 Airline Dr Suite D, Houston, TX, 77076

6 de julio, 2024

12 p.m. – 2 p.m.

California

2307 S Bristol St #B, Santa Ana, CA, 92704

California

6988 University Avenue, La Mesa, CA, 91942

Arizona

1014 N 24th St Ste 4, Phoenix, AZ, 85008

Texas

12920 Willow Chase Dr, Houston, TX, 77070

Texas

406 S Frazier St Suite A, Conroe, TX, 77301

6 de julio, 2024

5 p.m. – 7 p.m.

California

1130 S Bristol St, Santa Ana, CA, 92704

California

4537 University Ave, San Diego, CA, 92105

Arizona

4340 W McDowell Rd Ste 7, Phoenix, AZ, 85035

Texas

5801 Antoine Dr Suite C, Houston, TX, 77091

Texas

911 Federal Rd, Suite H1, Houston, TX, 77015

Metro flex

Con el lanzamiento de sus nuevos planes Metro Flex, Metro acabó con uno de los bla bla bla más grandes en el servicio móvil prepago: que los clientes existentes no reciben el mismo trato justo que los clientes nuevos. Si bien los clientes nuevos a menudo se llevan un teléfono gratis al unirse, a los clientes existentes se los suele obligar a gastar más dinero por su próximo teléfono, a veces el mismo que un cliente nuevo acaba de recibir gratis. De relación sana eso no tiene nada.

Metro Flex da a los clientes teléfonos gratis al unirse y las mismas grandes ofertas en una gran selección de teléfonos que a los clientes nuevos al quedarse... lo cual transforma a Metro en la ÚNICA marca de prepago con un plan que ofrece a las personas el feeling de cliente nuevo una y otra vez.

Así es como funciona:

Los planes comienzan a partir de $50/mes con AutoPago ($55 hoy y $50 después con AutoPago). Y como en Metro no hay nada de bla bla bla, realmente es así de sencillo.

Para más información sobre el evento y el concurso, visita www.nadayadaisland.com.

Para más información sobre Metro Flex, visita hola.metrobyt-mobile.com.

Sorteo: Sin obligación de compra. Abierto a residentes mayores de 18 años de EE. UU., DC y PR. Finaliza el 8 de julio de 2024. Reglamento completo en nadayadaisland.com. Patrocinador: T-Mobile. Nulo donde esté prohibido. Ofertas de Flex: se aplica impuesto sobre ventas. Puedes aprovechar ofertas de Flex en hasta 4 líneas (cada línea tiene su propia cuenta regresiva). Al hacer el intercambio o si cancelas el servicio, se reinicia la cuenta regresiva para tu siguiente oferta. Te informamos que, si obtienes un teléfono con descuento al unirte o al agregar una línea y quieres cambiarte a un plan de tarifas de menor precio en los próximos 6 meses, deberás pagar $50 para hacerlo. ¿Ya estás en Metro o en T-Mobile? Solo tienes que cambiarte a un plan Flex y estarás listo para aprovechar ofertas una vez transcurridos 12 meses. Como cualquier otra cosa en este mundo loco, los detalles de Metro Flex podrían cambiar.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Más información en: https://es.t-mobile.com

