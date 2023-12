BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--dic. 13, 2023--

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS):

Metro by T‑Mobile hace sentir el calor con el motorola razr en color Summer Lilac, disponible a partir del 14 de diciembre, hasta agotar existencias. El reciente matiz del smartphone plegable (que forma parte de la familia morada, un color que obviamente nos gusta) se une a otra delicada tonalidad que ya está disponible en Metro: Sage Green. (Photo: Business Wire)

Cuáles son las novedades: Metro by T‑Mobile hace sentir el calor con el motorola razr en color Summer Lilac, disponible a partir del 14 de diciembre, hasta agotar existencias. El reciente matiz del smartphone plegable (que forma parte de la familia morada, un color que obviamente nos gusta) se une a otra delicada tonalidad que ya está disponible en Metro: Sage Green.

Cuál es la oferta: llévate el más reciente motorola razr por solo $99.99 —el precio más bajo en prepago— al traer tu número a Metro. Además, obtén una tarjeta virtual de prepago Mastercard de $100 después de tres pagos mensuales. Y en plena época de compras festivas, es el momento ideal para llevarte un teléfono que está totalmente de moda y no te deja en bancarrota, especialmente porque Metro cubrirá los cargos por activación para celebrar las Fiestas y hacer que cambiarte sea lo más fácil posible.

Para quién es importante: para todos los que quieren el último smartphone plegable con la red 5G más grande del país.

A partir del 14 de diciembre, podrás ver más detalles sobre el motorola razr en Summer Lilac en Metro aquí. Y encuentra más información sobre Metro, incluyendo su compromiso Nada de Bla Bla Bla y el servicio móvil sin trampas, aquí.

La oferta no está disponible si te cambias desde T‑Mobile, o si tuviste el servicio de Metro en los últimos 180 días. Impuestos aplicables al momento de la compra. La tarjeta virtual de prepago Mastercard, la cual puedes utilizar en Internet o en tiendas (no se puede retirar efectivo), es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. La cuenta deberá estar al corriente cuando se emita la tarjeta. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en hola.metrobyt-mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

