Por Clotaire Achi

PARÍS, 30 ene (Reuters) - La red de transporte público de París (RATP) pondrá a disposición de más de 2.000 agentes dispositivos de traducción asistidos por inteligencia artificial para ayudar a cientos de miles de visitantes a navegar por la red de la capital durante los Juegos Olímpicos de este año.

El dispositivo portátil Tradivia puede traducir entre francés y 16 idiomas diferentes, entre ellos mandarín, árabe y coreano, y el texto aparece en una pantalla además de leerse en voz alta.

El servicio se mantendrá después de los Juegos Olímpicos que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto en París, uno de los principales destinos mundiales para visitantes internacionales.

"Tendremos visitantes de todo el mundo que vendrán (...) es importante proporcionarles la información adecuada", dijo a periodistas Gregoire de Lasteyrie, representante de la RATP. "Poder hablarles en tantos idiomas como sea posible y ayudarles a orientarse en París es extremadamente importante".

Los trabajadores del metro dijeron que el dispositivo también les daría más confianza.

"Ya no tenemos esa aprensión, ese temor de acercarnos a los visitantes", dijo Raphael Gassette, trabajador del metro de París.

"Ya no tenemos ese miedo de pensar 'oh no, no nos vamos a entender' (...) tenemos una información clara, más precisa, y podemos estar seguros de que cuando el visitante se va, está satisfecho", agregó. (Edición en español de Daniela Desantis)