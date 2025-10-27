Metrovacesa se dispara tras proponer un mayor dividendo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Las acciones de Metrovacesa
se disparan cerca de un 8%, hasta su precio más alto desde mayo, después de que la promotora inmobiliaria española propusiera un dividendo más alto
Metrovacesa propuso un dividendo de 1,12 euros por acción, casi un 240% más que los 0,33 que pagó el año pasado
Los analistas de Banco Sabadell afirman que la subida del dividendo refleja una previsión de flujo de caja operativo más sólida de lo esperado, que supera los 150 millones de euros
Si las ganancias se mantienen, la acción experimentará su mayor subida en un día desde mayo de 2024
(Información de Mireia Merino; edición en español de Paula Villalba)
