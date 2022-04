Mets atribuyen golpes contra bateadores a bolas defectuosas

PHOENIX (AP) — El lanzador de los Mets de Nueva York Chris Bassitt tiene una teoría para explicar por qué los bateadores de su equipo se han convertido en blancos constantes de pelotazos durante el primer mes de la campaña en las Grandes Ligas.

Pelotas defectuosas.

“La MLB tiene un gran problema con las pelotas, son malas”, dijo Bassitt el martes. “Todos lo saben. Todos los pitchers de la liga lo saben. Son malas, no les importa. A la MLB no le importa. Les hemos dicho nuestro problema y no les importa”.

Es entendible que Bassitt quiera proteger a sus compañeros. Los Mets han sido golpeados 19 veces en sus primeros 20juegos esta temporada —incluyendo tres veces ante los Cardenales el martes— la mayor cantidad en la liga.

También han recibido muchos golpes en la cabeza y el cuello, algo que puede ser peligroso.

Pero un vistazo a las estadísticas de la MLB demuestra un panorama complicado en el que pudo incidir un abril inusitadamente helado y hasta el azar. El promedio de golpes por un lanzamiento bajó, en comparación con el del año pasado. Los Piratas de Pittsburgh no han visto a ninguno de sus jugadores golpeados en los primeros 17 compromisos.

Aún así no cambia la tesis de Bassitt.

Pero, ¿son las pelotas tan malas? Quizás “inconsistentes" es una mejor palabra.

“Son frotadas de manera diferente por distintas personas en climas y lugares variados”, explicó el pitcher de los Bravos Collin McHugh. “Entiendo el reto en intentar tener un producto consistente bajo todas esas variables”.

El año pasado la MLB busco impedir que los lanzadores utilizaran sustancias pegajosas para intentar tener mejor agarre de las pelotas. Ahora, los umpires revisan los guantes y las manos de los pitchers cuando dejan el campo.

La medida tuvo una recepción poco entusiasta. Es cierto que los pitchers pueden utilizar una sustancia pegajosa para que la bola gire más rápido y para lograr más velocidad en la salida, pero también ayuda a los lanzadores a saber en dónde va a dar la pelota, especialmente en el clima frío.

La MLB propuso en la negociación del contrato colectivo que golpear a un bateador en la cabeza y cuello resultara en expulsión automática sin importar la intención, el sindicato rechazó la medida, indicó una persona que tiene conocimiento de la negociación

Esa persona habló en condición de anonimato debido a que ninguna de las partes dio a conocer los detalles. La MLB también propuso discutir un castigo adicional por sumar golpes a los bateadores, dijo la fuente.

La MLB ha intentado estandarizar las pelotas. A través de los años han surgido quejas debido a las costuras de las bolas. Hablando en general, entre más altas las costuras, más fácil sujetar la pelota.

Digamos que es una obra en progreso.