Mets contratan al jardinero boricua MJ Melendez por 1 año

NUEVA YORK (AP) — MJ Melendez y los Mets de Nueva York llegaron el jueves a un acuerdo contractual por un año, el cual aportaría al club variantes en los jardines debilitados por una serie de canjes tras la campaña anterior.

El boricua recibirá un salario de US$ 1,5 millones mientras esté en las Grandes Ligas y de US$ 425.000 mientras juegue en las menores.

Melendez, de 27 años y quien en su momento fue un prospecto muy valorado con Kansas City, pasó la mayor parte de la temporada pasada en las menores. Bateó para .083 (de 60-5), con un jonrón y dos dobles, con los Reales.

Ostenta un promedio de bateo de por vida de .215, con 52 jonrones, 163 carreras impulsadas y un OPS de .685 en 435 juegos de Grandes Ligas a lo largo de cuatro temporadas con los Reales. Habría sido elegible para el arbitraje salarial este invierno, pero Kansas City decidió no ofrecerle contrato en noviembre, lo que le convirtió en agente libre.

Bateador zurdo, Melendez llegó a las mayores como receptor y jardinero de las esquinas en 2022, antes de desempeñarse exclusivamente como guardabosque en 2024 — además de su segunda de dos apariciones en su carrera en la primera base.

Puede jugar en ambas esquinas, lo que le convierte en una posible opción para los Mets después de que traspasaron a Brandon Nimmo a Texas y a Jeff McNeil a los Atléticos en este receso.

El dominicano Starling Marte, otrora jardinero derecho del club, se convirtió en agente libre a los 37 años.

Otro quisqueyano, el astro Juan Soto, se está mudando del jardín derecho al izquierdo, y Tyrone Taylor es un excelente defensor que se perfila como cuarto guardabosque. El principal prospecto Carson Benge, seleccionado en la primera ronda procedente de Oklahoma State en 2024, tendrá la oportunidad de integrar el equipo en el jardín derecho, pero sólo cuenta con 24 juegos de experiencia en Triple-A.

El cubano Luis Robert Jr. fue adquirido en un canje con los Medias Blancas de Chicago para jugar en el jardín central.

Meléndez bateó para .261, con 20 jonrones, 64 carreras impulsadas, 20 robos y un OPS de .813 en 107 juegos en la sucursal de Triple-A en Omaha el año pasado.

