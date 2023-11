NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York contrataron al entrenador de banca de los Yanquis, el venezolano Carlos Mendoza como nuevo mánager, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el lunes debido a que no han anunciado la decisión.

Mendoza pasó las últimas cuatro temporadas como el entrenador de banca de los Yanquis bajo el mando de Aaron Boone. Reemplazará a Buck Showalter, quien fue despedido por los Mets al final de la campaña anterior.

El venezolano se convierte en la primera adquisición del nuevo presidente de operaciones del equipo David Stearns, quien tomó las riendas del equipo el mes pasado.