Mets envían al derecho Frankie Montás al bullpen y sopesan convocar a un prospecto

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York relegaron el martes al bullpen al decaído derecho dominicano Frankie Montás.

Montás, de 32 años, y quien firmó un contrato de dos campañas por US$34 millones en diciembre, sufrió una distensión en el músculo dorsal derecho durante la pretemporada y ha sido ineficaz desde su regreso a la acción. Registró una efectividad de 12,05 en seis apariciones de rehabilitación y tuvo un récord de 3-2 con una efectividad de 6,38 en ocho juegos, incluyendo siete como abridor.

No ha lanzado más de cinco entradas y dos tercios por los Mets, que tienen problemas con todos sus abridores, pues ninguno —con la excepción de David Peterson— ha lanzado más de seis entradas desde el 7 de junio. En ese lapso, Nueva York tiene un récord de 22-31.

Los Mets habían perdido siete juegos consecutivos antes del inicio de la serie el martes contra los Bravos de Atlanta y estaban seis juegos detrás de Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional.

Montás lanzó por última vez el sábado contra Milwaukee, líder de las mayores. Realizó 72 lanzamientos y permitió tres carreras, una de ellas limpia, en tres entradas.

Cumplió con su sesión habitual el martes y se espera que esté disponible en el bullpen a partir del jueves.

Montás no ha lanzado regularmente desde el bullpen desde su temporada de novato con los Atléticos de Oakland en 2017.

"Solo necesitamos ver consistencia —y él será el primero en decírtelo," dijo el manager venezolano de los Mets, Carlos Mendoza. "Ha sido una batalla para él, en términos de salud. Y luego, después de que regresó, vimos destellos en un par de salidas, pero luego ha sido una batalla. Y él entiende dónde estamos en la temporada y por eso tomamos la decisión."

Mendoza dijo que Nueva York no ha decidido quién tomará el lugar de Montás en la rotación el sábado contra Seattle.

Los Mets actualmente no tienen un lanzador de larga duración en el bullpen, pues Paul Blackburn está lesionado y programado para hacer otra aparición de rehabilitación en ligas menores el miércoles. Eso podría llevar a Nueva York a ascender a uno de dos prospectos —Nolan McLean o Brandon Sproat— de Syracuse de la Triple-A.

McLean lanzó por última vez el domingo. El derecho de 24 años, seleccionado en la tercera ronda del draft de 2023, tiene un récord de 8-5 con una efectividad de 2,45 y 127 ponches en 113 2/3 episodios en 21 juegos, incluyendo 18 como abridor, este año en Syracuse y Binghamton (Doble A).

Sproat, un derecho de 24 años que fue una selección de segunda ronda en 2023, lanzó por última vez el jueves. Tiene un récord de 7-5 con una efectividad de 4,10 y 86 ponches en 101 entradas en 22 aperturas para Syracuse.

McLean ha lanzado al menos seis entradas en diez ocasiones, mientras que Sproat ha labordo seis episodios en cinco apariciones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes