Mets se refuerzan con Marte, Canha y Escobar

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York reforzaron su alineación con tres adquisiciones en la agencia libre, fichando a Starling Marte, Mark Canha Eduardo Escobar.

El contrato del dominicano Marte, un jardinero central, es por cuatro años y 78 millones de dólares, informó una persona al tanto de la negociación. Nueva York también cerró acuerdos con Canha, un veterano jardinero que también puede defender la primera base, y con Escobar, un infielder venezolano que bateó 28 jonrones la pasada campaña y fue seleccionado para el Juego de Estrellas.

La persona habló el sábado con The Associated Press con la condición de preservar el anonimato debido a que los contratos aún dependía de los reconocimientos médicos de rigor y no han sido anunciados por el equipo.

Se tratan de las primeras adquisiciones de impacto por parte de los Mets desde que Billy Eppler asumió como gerente general y que en su primer día prometió gastar sin timidez en la agencia libre y armar un equipo con aspiraciones de pelear por la Serie Mundial año tras año.

Las adquisiciones del dueño Steve Cohen se dieron tras criticar públicamente a los representantes del lanzador Steven Matz, quien pactó por 44 millones de dólares y cuatro años con San Luis.

“No estoy feliz esta mañana. Nunca había visto una conducta tan poco profesional por parte de un agente. Supongo que las palabras y las promesas ya no importan", dijo Cohen el miércoles en Twitter.

Rob Martin, el agente del lanzador, respondió en un mensaje de texto a AP: “Nos manejamos correctamente al igual que Steven”.

Nueva York cerró con foja de 77-85 esta temporada para quedar en el tercer puesto de la División Este de la Liga Nacional tras un buen comienzo.

Marte, de 33 años, jugó en Miami y Oakland este año, bateando para .310 con 12 jonrones y 55 impulsadas. Lideró las mayores con 47 robos en 120 juegos. Debutó en las mayores en 2012 con Pittsburgh.

Canha, de 32 años, registró un promedio de .231 con 17 jonrones, 61 remolcadas y 12 robos en 141 juegos con Oakland este año. Militó con los Atléticos en sus primeras siete temporadas en las mayores.

Escobar, de 32 años, bateó para .253 con 90 impulsadas y un OPS de .786 con Arizona y Milwaukee. El bateador ambidiestro ha rendido tanto con el bate y como defensor en la tercera base durante las últimas cuatro temporadas, salvo por un balón por la abreviada campaña de 2020.

Escobar ha defendido principalmente la antesala, pero tiene experiencia en todas las otras posiciones del cuadro interior. Su versatilidad podría ser clave para los Mets en caso que no logren firmar al agente libre Javier Báez, a quien adquirieron en un canje a mediados de año.