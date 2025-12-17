Mets y el infielder Jorge Polanco cierran contrato de US$40.000.000 por 2 años

NUEVA YORK (AP) — El veterano jugador de cuadro Jorge Polanco y los Mets de Nueva York formalizaron su contrato de dos años por US$40.000.000 el martes.

Las partes llegaron la semana pasada a un acuerdo, pendiente de un examen médico.

Polanco ha jugado principalmente como campocorto y segunda base durante sus 12 temporadas en las Grandes Ligas con Minnesota y Seattle, pero los Mets lo utilizarán de manera diferente. El bateador ambidiestro les ofrece un posible reemplazo para el primera base estelar Pete Alonso, quien firmó con Baltimore como agente libre la semana pasada.

“Estamos emocionados de agregar a Jorge a nuestra organización y esperamos que sea una parte importante de nuestro equipo durante los próximos dos años”, recalcó el presidente de operaciones deportivas de los Mets, David Stearns, en un comunicado de prensa en que anunció el acuerdo.

"Las condiciones atléticas y la versatilidad de Jorge al ataque y a la defensiva lo hacen encajar perfectamente mientras seguimos construyendo nuestro equipo. Tal como estamos ahora, anticipamos que Jorge jugará en primera base, como bateador designado, y se moverá a otras posiciones según sea necesario".

Polanco, dominicano de 32 años, bateó para .265 con 26 jonrones, 78 carreras impulsadas, 30 dobles y un OPS de .821 en 138 juegos para Seattle la temporada pasada, su segunda con los Marineros tras una década con los Mellizos. Fue principalmente bateador designado y también jugó en segunda base, pero la mayor necesidad actual de Nueva York en el cuadro es en primera tras la salida de Alonso.

Los Mets adquirieron al segunda base Marcus Semien, ganador del Guante de Oro y procedente de Texas, mediante un intercambio por el jardinero Brandon Nimmo. El boricua Francisco Lindor es un pilar en el campocorto.

Se espera que Brett Baty comience la temporada como el tercera base titular. Mark Vientos y el dominicano Ronny Mauricio ofrecerían también opciones en la esquina caliente.

Polanco ha iniciado 25 juegos en su carrera en tercera base, pero ninguno en primera, haciendo sólo una breve aparición allí.

Su llegada se produce después de las recientes salidas de Alonso, Nimmo y el cerrador boricua Edwin Díaz, que dejaron a los Mets sin tres de los peloteros favoritos de los fanáticos.

Polanco fue elegido al Juego de Estrellas por Minnesota en 2019, cuando tuvo un OPS de .841, el mejor de su carrera, y estableció máximos personales con 33 vuelacercas y 98 remolcadas en 2021. Se sometió a una cirugía en octubre de 2024 para reparar su tendón rotuliano izquierdo, y los Marineros declinaron su opción de US$12.000.000 para la temporada 2025.

Sin embargo, lo trajeron de vuelta por US$7.000.000, y produjo una de sus mejores temporadas ofensivas.

Aportó varios hits decisivos para los Marineros en los playoffs, incluidos dos jonrones solitarios contra el as de los Tigres, Tarik Skubal, durante una victoria 3-2 en el segundo encuentro de su Serie Divisional de la Liga Americana y un sencillo que sentenció el final en la 15ª entrada para ganar el quinto y decisivo encuentro.

Polanco también conectó un jonrón de tres carreras en una victoria en el segundo duelo sobre Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Tiene un promedio de bateo de .263 en su carrera con 154 jonrones y un OPS de .771 en 1.088 juegos de Grandes Ligas.

Polanco recibe un bono por firmar de US$6.000.000, pagadero dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas, y un salario de US$14.000.000 el próximo año seguido de uno de US$20.000.000 en 2027.

___

Los escritores de béisbol de AP Noah Trister y Ronald Blum contribuyeron a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes