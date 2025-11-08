Metsera acepta oferta de US$10.000 millones de Pfizer en batalla de fusiones y adquisiciones

Por Rishabh Jaiswal y Sabrina Valle

8 nov (Reuters) - El fabricante de medicamentos contra la obesidad Metsera comunicó tarde el viernes que aceptaba la oferta de adquisición de US$10.000 millones de Pfizer, en lo que podría ser el final de una guerra de ofertas entre el gigante farmacéutico neoyorquino y su rival Novo Nordisk que estalló la semana pasada.

Pfizer parecía haber cerrado la adquisición en septiembre antes de que Novo se lanzara la semana pasada con una oferta no solicitada, desencadenando una lucha estratégica por un activo codiciado en el creciente mercado de la pérdida de peso. Pfizer está tratando de afianzarse en ese mercado para superar los tropiezos internos pasados en el desarrollo de medicamentos para adelgazar.

Pfizer pagará US$86,25 por acción en efectivo, una prima del 3,69% sobre el precio de cierre de Metsera el viernes, según el comunicado de Metsera. La oferta incluye US$65,60 por acción en efectivo y un derecho de valor contingente que da derecho a pagos adicionales de hasta US$20,65 por acción en efectivo.

La escalada de fusiones y adquisiciones ha disparado las acciones de Metsera en la última semana. Desde justo antes de que Novo interviniera con su oferta hasta el cierre del viernes, las acciones de Metsera treparon casi un 60%, lo que elevó su valor de mercado a US$8.750 millones.

Durante un tiempo, pareció que Novo llevaba las de ganar. Novo ha intentado recuperar su posición de liderazgo en medicamentos contra la obesidad, que perdió a manos de Eli Lilly. No está claro si hará otra oferta, o si Metsera consideraría otra oferta.

Metsera, en su declaración del viernes, dijo que la propuesta de Novo presentaba "riesgos legales y regulatorios inaceptablemente altos" en comparación con la fusión propuesta con Pfizer, citando una llamada de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para discutir los riesgos de una transacción con Novo.

Esta semana, el organismo regulador envió una carta a Novo y Metsera en la que señalaba que su propuesta de acuerdo corría el riesgo de violar la legislación antimonopolio estadounidense.

Novo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En un comunicado, Pfizer manifestó su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo revisado con Metsera, y espera cerrar la fusión poco después de la junta de accionistas de Metsera del 13 de noviembre.

El directorio de Metsera recomendó a sus accionistas que aprobaran la oferta mejorada de Pfizer. La empresa biotecnológica pierde dinero en la actualidad y los analistas prevén pérdidas adicionales mientras sus fármacos sigan en fase de desarrollo. La guerra de ofertas entre Pfizer y Novo llevó el precio desde la oferta de Pfizer de US$7.300 millones en septiembre hasta donde se encuentra hoy. (Reporte de Rishabh Jaiswal, Mrinalika Roy, Christy Santhosh, Siddhi Mahatole, Sriparna Roy y Kamal Choudhury en Bengaluru, Sabrina Valle en Nueva York y Maggie Fick en Londres. Editado en Español por Manuel Farías)