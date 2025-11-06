Metsera sopesa ofertas rivales de Pfizer y Novo en batalla por fármacos contra la obesidad

Por Sabrina Valle y Maggie Fick

NUEVA YORK/LONDRES, 6 nov (Reuters) - La guerra de ofertas por la biotecnológica estadounidense Metsera alcanzó su punto álgido el jueves, con la farmacéutica danesa Novo Nordisk enzarsada en una batalla de US$10.000 millones con su rival estadounidense Pfizer para hacerse con los activos de Metsera en medicamentos contra la obesidad.

Reuters informó de que Pfizer planeaba mejorar su oferta por Metsera antes de la medianoche del miércoles, fecha límite acordada por las empresas, citando a una persona conocedora del asunto, después de que un juez denegó el pedido de Pfizer de bloquear la oferta más alta de Novo.

El Financial Times dijo que Pfizer igualó la oferta de Novo, que según un abogado que representa a la firma danesa expira a las 1500 GMT del jueves.

Ni Pfizer ni Metsera confirmaron de manera pública una oferta mejorada hasta el jueves por la mañana. Novo declinó hacer comentarios.

Pfizer se encuentra en una carrera contrarreloj para salvar el acuerdo después de que Novo superó su oferta por la empresa y sus tratamientos de próxima generación GLP-1 para la pérdida de peso. Algunos analistas calculan que el mercado de medicamentos contra la obesidad alcanzará los US$150.000 millones a principios de la próxima década.

El drama comenzó la semana pasada, cuando Novo lanzó una oferta no solicitada -la séptima desde que se inició la discreta pugna en enero- que amenazaba el acuerdo de US$7.300 millones que Pfizer había anunciado en septiembre con Metsera.

Hasta el miércoles por la noche, el acuerdo de venta de Metsera con Pfizer seguía activo, aunque Metsera consideraba "superior" la oferta de Novo. Pfizer se opone con firmeza a esa opinión y aseguró que la oferta de Novo se enfrentará a un rechazo regulatorio.

Novo afirma que su oferta cumple todas las leyes pertinentes. (Reporte de Sabrina Valle en Nueva York, Maggie Fick, Bhanvi Satija en Londres y Christy Santhosh en Bengalaru; editado en español por Carlos Serrano)