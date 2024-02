Defiende las instituciones europeas como mecanismo para contrarrestar las políticas que "destruyen" y "las campañas del miedo"

MADRID, 29 Feb. 2024 (Europa Press) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha reconocido que la UE debió haber previsto "mucho antes" una invasión rusa de Ucrania y que podría quedarse sola en un escenario como el actual si daba por hecho que contaba con el apoyo "automático" de una serie de socios sin trabajar con ellos.

"Cuando acababa de ser elegida todavía estábamos esperando salir de una pandemia muy difícil (...) Nunca habría imaginado que cuatro semanas después tendríamos una guerra en nuestro continente", ha recordado Metsola en un encuentro celebrado en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

"Aquel día descubrimos no solo que Rusia invadió Ucrania, sino que podría haberlo hecho antes, que podemos encontrarnos como Unión Europea solos y que no podemos seguir pensando que contamos con unos socios de manera automática si no trabajamos en ellos".

Metsola ha contado que "muchos Estados miembros de la Unión Europea" han estado advirtiendo de "vecinos agresivos y expansionistas", así como del reto que supone competir con "enormes economías" como la china, "construida sobre un sistema de valores extremadamente diferente" a los de la UE.

"Estas son las cosas que realmente tienen que estar por delante en el debate a medida que trazamos para los próximos años lo que entendemos por independencia estratégica y eso sin entrar en especulaciones sobre los resultados electorales, ya sea en el Parlamento Europeo o en Estados Unidos", ha valorado.

"Ninguna elección y ningún resultado es predecible, excepto quizás en Rusia, o en Bielorrusia (...), pero en todas partes se lucha por las elecciones", ha recalcado Metsola, quien ha subrayado la necesidad de acudir a las urnas en estas elecciones europeas a fin de "marcar la diferencia".

Metsola también ha querido poner de relieve la necesidad de utilizar las instituciones europeas para contrarrestar la "cada vez mayor" tendencia que existe en muchas partes del mundo de utilizar la política para "destruir" y dirigir "campañas y proyectos basados en el miedo".

Así, ha reprochado que muchos eurodiputados toman decisiones en las votaciones que, a su juicio, cuestionan una "Unión Europea más fuerte en la que los Estados miembros trabajan codo con codo".

En ese sentido, ha señalado que "es muy doloroso ver" como algunas decisiones que van encaminadas a "ayudar a los ucranianos a luchar en una guerra muy difícil, se encuentran con el rechazo "de la extrema derecha y de la extrema izquierda".

La presencia de la presidenta de la Eurocámara por España se enmarca en la gira que ha iniciado por los 27 estados miembro con vistas a hacer ver la importancia de la participación en las elecciones europeas que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio próximos.

Metsola permanecerá en España hasta este viernes, día en el que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, además de otros encuentros con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.