Mexicana Alpek consultará a accionistas si quieren fusionar controladora Alpek con la compañía

CIUDAD DE MÉXICO, 19 nov (Reuters) - Alpek celebrará una asamblea extraordinaria de accionistas el 25 de noviembre para votar sobre la propuesta de fusión de Controladora Alpek con la compañía, informó la petroquímica mexicana el miércoles.

La junta está programada para las 12:00 hora local (1800 GMT) del 25 de noviembre, según indicó la empresa en un comunicado.

Los accionistas deben registrar sus acciones a través de su custodio para poder votar.

La empresa requiere la participación del 75% de los accionistas para instalar la asamblea.

Alpek afirmó que espera que la transacción beneficie a todos los accionistas e impulse el valor a largo plazo.

La empresa exhorta a los inversionistas a registrar sus acciones y votar a favor de la propuesta. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)