Mexicana Alsea realiza pago anticipado de títulos de deuda en moneda extranjera

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - La operadora mexicana de restaurantes Alsea informó el jueves que llevó a cabo el pago anticipado del total de su deuda en instrumentos denominados Senior Unsecured Notes por US$500 millones y 300 millones de euros.

La transacción se llevó a cabo a través de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad, dijo Alsea en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En México, realizó un club deal por 10.500 millones de pesos, con un plazo bullet de 5 años y una tasa variable de TIIE +145 puntos base; y en Europa, adquirió un crédito sindicado por hasta 550 millones de euros, con un plazo amortizable de 5 años y una tasa variable de Euribor +210 puntos base, detalló. (Reporte de Noé Torres)