LA NACION

Mexicana Alsea realiza pago anticipado de títulos de deuda en moneda extranjera

Mexicana Alsea realiza pago anticipado de títulos de deuda en moneda extranjera
Mexicana Alsea realiza pago anticipado de títulos de deuda en moneda extranjera

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - La operadora mexicana de restaurantes Alsea informó el jueves que llevó a cabo el pago anticipado del total de su deuda en instrumentos denominados Senior Unsecured Notes por US$500 millones y 300 millones de euros.

La transacción se llevó a cabo a través de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad, dijo Alsea en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En México, realizó un club deal por 10.500 millones de pesos, con un plazo bullet de 5 años y una tasa variable de TIIE +145 puntos base; y en Europa, adquirió un crédito sindicado por hasta 550 millones de euros, con un plazo amortizable de 5 años y una tasa variable de Euribor +210 puntos base, detalló. (Reporte de Noé Torres)

Reuters
Conforme a
The Trust Project