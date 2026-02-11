Mexicana América Móvil apunta a un gasto de capital cercano al 15% de los ingresos

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil tiene como objetivo preliminar un gasto de capital del 14%-15% de los ingresos para 2026 y los años siguientes, según declaró el miércoles el director financiero de la empresa, Carlos García.

En una conferencia telefónica, tras los resultados del cuarto trimestre de la compañía, García señaló que esta cifra aún no es definitiva.

Añadió que América Móvil realizará las inversiones necesarias para seguir siendo competitiva en Chile después de que el holding francés NJJ y la empresa luxemburguesa Millicom cerraran el martes las negociaciones para comprar la unidad local de Telefónica en ese país por US$1.200 millones.

La empresa controlada por la familia del multimillonario mexicano Carlos Slim se había preparado para presentar una oferta por la unidad junto con la chilena Entel, pero la alianza se rompió a finales de 2025 y América Móvil decidió seguir adelante con la posible operación en solitario.

Los ejecutivos afirmaron que los fondos que se habrían destinado a la compra de Telefónica Chile se canalizarían para reducir la deuda del grupo y prepararse para otras oportunidades de adquisición en la región.

"Creo que va a haber una consolidación en el mercado y queremos estar preparados para consolidarnos", declaró el director ejecutivo Daniel Hajj a los analistas, señalando a los pequeños proveedores de fibra óptica de Latinoamérica y al proveedor de Internet brasileño Desktop, con el que ha mantenido conversaciones.

La llamada se produjo un día después de que América Móvil anunciara un salto en sus beneficios netos gracias al impulso del tipo de cambio, que ayudó a reducir sus costes financieros y a aumentar los ingresos en algo más del 3%.

Los analistas de JPMorgan elogiaron un «trimestre decente», con un sólido rendimiento en México y Colombia, pero un progreso ligeramente más lento en Brasil. Las acciones ganaban un 3,3% cerca del mediodía. (Reporte de Sarah Morland)