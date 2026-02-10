LA NACION

Mexicana América Móvil triplica sus ganancias en el cuarto trimestre

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb (Reuters) - El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil, controlado por la familia del multimillonario mexicano Carlos Slim, registró el martes un aumento de más del 20% en sus beneficios durante el cuarto trimestre de 2025, con unos ingresos que crecieron un 3,4%.

América Móvil reportó un beneficio neto de unos 19.130 millones de pesos (alrededor de US$1.100 millones) con unos ingresos de 244.900 millones de pesos (US$14.200 millones).

Los analistas encuestados por LSEG habían pronosticado unos ingresos denominados en dólares de 13.330 millones.

(1 dólar = 17,20 pesos mexicanos) (Reporte de Natalia Siniawski; editado en español por Raúl Cortés Fernández)

