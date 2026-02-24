Mexicana Cemex coloca US$5.500 millones en certificados bursátiles en bolsa local

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - La cementera mexicana Cemex realizó una colocación de certificados bursátiles de largo plazo por un monto de 5.500 millones de pesos (unos 320 millones de dólares) en el mercado local, informó el martes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La emisión, identificada como "CEMEX 26", recibió las calificaciones "AA+(mex)" por parte de Fitch México y "mxAAA" de S&P Global Ratings, dijo la BMV en un comunicado.

La operación contó con la participación de Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa como intermediarios colocadores.

Los recursos netos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo el pago de deuda.

(1 dólar = 17,2106 pesos mexicanos) (Reporte de Raúl Cortés Fernández)