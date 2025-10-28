Mexicana Cemex supera estimaciones en tercer trimestre por mayores precios, reducción de costos

Por Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO, 28 oct (Reuters) - La mexicana Cemex superó las estimaciones del mercado al registrar un aumento del 19% en sus ganancias operativas del tercer trimestre, gracias al incremento de los precios y a las medidas de reducción de costos.

El productor de cemento dijo el martes que registró US$882 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el período de julio a septiembre, cómodamente por encima de una estimación de consenso LSEG de US$858 millones.

El aumento de los precios contribuyó a que los ingresos subieran un 5%, a pesar de que los volúmenes de venta de cemento se mantuvieron estables, mientras que los de hormigón premezclado y áridos, como arena y grava, disminuyeron ligeramente.

Las medidas de recorte de costos, incluida la reducción de plantilla, permitieron ahorrar unos US$90 millones. La plantilla de Cemex se redujo a poco más de 40.200 empleados en el trimestre, un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las ganancias netas cayeron un 35%, a US$264 millones, debido principalmente a las ganancias extraordinarias obtenidas el año anterior por la venta de operaciones en Guatemala. Sin ese factor, las utilidades netas subieron un 8%, dijo Cemex.

Bajo la presidencia de Jaime Muguiro, que asumió el cargo en abril tras la jubilación de su predecesor, Cemex ha tratado de deshacerse de activos no estratégicos y centrarse más en su negocio de áridos en Estados Unidos. En julio, señaló que se estaban preparando más desinversiones. (Reporte de Kylie Madry; Editado en Español por Ricardo Figueroa)