Mexicana Cemex vende operaciones en Panamá a Grupo Estrella por unos US$200 millones
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 6 oct (Reuters) - El gigante cementero mexicana Cemex cerró la venta de sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por unos US$200 millones, como parte de su plan para reorganizar sus negocios y centrarse en mercados estratégicos, especialmente el estadounidense.
En un comunicado, Cemex informó también de que elevó su participación accionaria en Couch Aggregates, una empresa del sureste de Estados Unidos hasta alcanzar la mayoría en la compañía.
"Estas transacciones representan otro paso importante en nuestra estrategia para optimizar nuestro portafolio actual y continuar invirtiendo en el crecimiento en mercados prioritarios, particularmente agregados en Estados Unidos", dijo en el comunicado Jaime Muguiro, director general de Cemex.
Con la operación en Panamá, Grupo Estrella, un conglomerado industrial privado en República Dominicana, adquiere una planta de cemento en Calzada Larga, Chilibre, con una capacidad instalada de cemento de aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas por año, detalló Cemex.
La estadounidense Couch Aggregates -añadió- atiende varios mercados con arena, grava y piedra triturada, y tiene siete canteras de arena y grava y cinco terminales marítimas. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, Editado por Juana Casas)
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 2
River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María
- 3
La controvertida frase de Milei sobre la condena a Cristina Kirchner y la independencia de la Justicia
- 4
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”