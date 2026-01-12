Mexicana Chedraui abrirá más tiendas en EEUU pese a impacto en ventas de política migratoria

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ene (Reuters) - La minorista mexicana Chedraui seguirá abriendo tiendas en Estados Unidos este año, a pesar de que considera que la política migratoria de Washington continuará impactando a las ventas, de acuerdo a la guía de la empresa para el ejercicio fiscal 2026 en México y en el país vecino publicada el lunes.

Chedraui prevé un entorno económico similar al observado en 2025 para el país latinoamericano y cree que la continuidad del plan interno de eficiencia operacional de la compañía seguirá mitigando la presión en gastos derivada del incremento en el costo laboral en el año que comienza.

"En el caso de Chedraui USA, consideramos que la política migratoria más estricta seguirá impactando las ventas mismas tiendas, al menos durante la primera mitad del año y hacia la segunda mitad esperamos ver una mayor estabilidad", agrega el documento.

Pese a ello, la minorista dijo que continuará inaugurando nuevos establecimientos en México y Estados Unidos, en el marco de sus planes de crecimiento de operaciones en los países donde opera.

"La expansión en el piso de venta en México se estima en 5.7% y en 1.6% en Estados Unidos. Para el total de la compañía, el piso de venta se incrementa 4.3%", estimó Chedraui.

Según su página web, al 30 de septiembre la empresa contaba con 618 sucursales en México y 384 supermercados en Estados Unidos, en los estados California, Texas, Nevada, Arizona y Nuevo México.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)