SANTIAGO (AP) — No se le dio en esta ocasión, pero la boxeadora mexicana Citlalli Ortiz mantiene vivo el deseo de ir a sus primeros Juegos Olímpicos.

Ortiz perdió el jueves por un contundente 5-0 su combate ante la canadiense Thamara Thibeault en las semifinales del peso medio del boxeo femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Esto no se acaba, todavía tenemos otra oportunidad, me voy con un bronce en estos Panamericanos que para mí es una nueva experiencia representado a mi país”, dijo Ortiz, quien con la derrota se quedó con una medalla de bronce. “Estoy orgullosa de llevar medallas, aunque no era la del color que quería”.

Ortiz nació en Estados Unidos, pero desde hace cinco años pelea por México. En los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 logró una plata y en Santiago buscaba repetir en la final para ganar su visado a París.

“Quise dar todo, en lo personal siento que me faltó dar un poco más, mi corazón y mi alma estaban ahí, pero desafortunadamente no me salieron las cosas, pero no voy a parar hasta lograr una medalla olímpica”, aseveró la boxeadora, quien tiene marca de 4-1 como profesional.

Ortiz ahora deberá esperar un proceso interno de la Federación de Boxeo de su país, que más adelante determinará quién será la boxeadora que participe por México en los siguientes clasificatorios hacia Juegos Olímpicos.

“Ojalá que me den la oportunidad de ir a las eliminatorias porque me quedé con una espina clavada al no pasar en el ciclo pasado”, agregó Ortiz. “Voy a aprender de esto”.

Al finalizar la pelea, Ortiz se encontró con la presidente del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, quien la consoló luego de la derrota.

“Desde los Centroamericanos me apoyó mucho, me dijo que era una gran boxeadora y que no me dejara vencer”, dijo Ortiz. “Yo la admiro mucho, me ha apoyado mucho y no pienso fallarle a su confianza”.