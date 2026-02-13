Mexicana Coca-Cola Femsa coloca 10.000 millones de pesos en cebures

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - La embotelladora Coca-Cola FEMSA (KOF) informó que colocó certificados bursátiles (cebures) por 10.000 millones de pesos (unos US$ 582 millones) en una emisión de dos tramos, recursos que pretende emplear para usos corporativos, incluyendo el refinanciamiento de vencimientos de deuda.

El primer tramo, con clave de pizarra KOF26, fue por un monto de 7.000 millones de pesos, a un plazo de 10 años, con una tasa fija de 9.12%, informó Coca-Cola FEMSA en un comunicado sobre la operación cerrada en la víspera.

El segundo -KOF26-2- fue por 3.000 millones de pesos, a un plazo de tres años, y con una tasa variable de TIIE de Fondeo de 0.38%, añadió.

La transacción generó una sobresuscripción de 3.84 veces, superando el monto objetivo inicial de 5.000 millones de pesos, y dando como resultado una emisión final de 10.000 millones, según la empresa.

(US$ 1 = 17.1900 pesos mexicanos) (Redacción México; Escrito por Raúl Cortés Fernández)