Mexicana Esentia Energy busca elevar en 50% capacidad de transporte de gas natural en cinco años

Por Adriana Barrera

CIUDAD DE MÉXICO, 2 dic - La empresa mexicana de transporte y comercialización de gas natural Esentia Energy planea elevar su capacidad de transporte del combustible en un 50% al final de la tercera fase de su plan de expansión a cinco años, confiando en una creciente demanda y la permanencia de un precio competitivo del energético en la región, dijo el martes su director general. Esentia Energy debutó a finales de noviembre en la bolsa mexicana con una oferta inicial de acciones con la que recaudó US$457 millones para financiar en parte su plan de expansión y reducir deuda.

El aumento de la capacidad, que será de 660 millones de pies cúbicos, se implementará en el sistema interconectado que tiene la empresa actualmente, dijo Daniel Bustos, director general de Esentia Energy a Reuters.

La empresa opera el sistema Wahalajara, que transporta gas natural desde la cuenca de Waha, en Texas, y corre a lo largo de México hasta el centro-occidente del país, con estaciones de compresión, y gestiona también almacenamiento temporal.

"En este momento sí estamos en total ejecución", dijo Bustos sobre el plan de expansión y agregó que las decisiones de inversión para las próximas etapas se irán realizando conforme avance el plan. "Nuestros planes de inversión normalmente son varias acciones a lo largo del sistema", señaló.

México es altamente deficitario en la producción de gas natural y cubre sus necesidades con importaciones desde Estados Unidos a través de una compleja red de gasoductos que se internan al país desde la frontera con el vecino del norte.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir esa dependencia y elevar la producción de gas natural en un 40% a 5.000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), aunque el objetivo no es nuevo y sí difícil de alcanzar hacia el final de su administración en el 2030.

"Hay una codependencia", dijo Bustos sobre el comercio del gas natural entre México y Estados Unidos, socios en el acuerdo comercial de América del Norte, TMEC. "Estados Unidos necesita entregarle el gas natural a alguien, porque si no, no pueden producir petróleo", subrayó. La estatal Pemex es la mayor petrolera en México, pero requiere de inversión privada para llevar a buen término sus planes para elevar la producción de crudo y gas.

Bustos enfatizó la apertura del Gobierno de Sheimbaun al capital privado en el sector y a la colaboración con las empresas estatales, Pemex y la generadora de electricidad CFE.

(Reporte de Adriana Barrera)