Mexicana Esentia fija en $45 precio oferta pública global en su debut bursátil

CIUDAD DE MEXICO, 20 nov (Reuters) -

La firma mexicana de energía Esentia anunció el jueves que fijó en 45 pesos el precio de colocación de su oferta pública de acciones con la que debuta en la bolsa en la jornada.

BBVA México dijo más tarde en un comunicado que coordinó la oferta pública inicial de Esentia por un monto aproximado de 11.592 millones de pesos, que corresponden a 257,6 millones de acciones ordinarias, de las cuales un 41% fueron colocadas en el mercado nacional y un 59% en el internacional.

El monto representó una sobresuscripción una y media veces superior a la oferta base, agregó.

La acción de Esentia no mostraba movimiento en las primeras transacciones de la sesión del jueves en la Bolsa Mexicana de Valores.

La empresa, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, detalló antes que recibirá casi 8.000 millones de pesos como recursos netos de la oferta global, sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación, tomando en consideración el punto medio del rango del precio de colocación por acción, fijado en 45 pesos.

Esentia Energy Development registró en 2024 ingresos ajustados por 403 millones de dólares, un 0,5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1,6%, a 311 millones de dólares, de acuerdo a sus propios datos.

Su activo principal es el Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2.000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

