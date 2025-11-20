Mexicana Esentia ofrece acciones en $45 en debut bursátil: comunicado

CIUDAD DE MÉXICO, 20 nov (Reuters) - La firma mexicana de energía Esentia presentó un precio de colocación de sus acciones de $45 pesos mexicanos por título, en su debut en la bolsa local el jueves, según un comunicado difundido por la empresa.

Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, informó que hará una oferta global y otra en México.

La compañía registró en 2024 ingresos ajustados por US$403 millones, un 0,5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1,6%, a US$311 millones, de acuerdo a sus propios datos.

Su activo principal es el Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2.000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

(Reporte de Aida Peláez-Fernández y Raúl Cortés Fernández)