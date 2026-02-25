Mexicana FEMSA registra alza del 60% en beneficios del cuarto trimestre y cambia estrategia digital

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - La embotelladora y minorista mexicana FEMSA reportó el miércoles un aumento del 60% en sus ganancias netas del cuarto trimestre, ya que el crecimiento general y la reducción de impuestos compensaron las pérdidas cambiarias, mientras que su unidad de tecnología financiera Spin cambió de estrategia y retrasó la obtención de una licencia bancaria

El beneficio neto aumentó a 8.525 millones de pesos (US$473 millones) durante el último trimestre de 2025 y los ingresos totales treparon a 220.091 millones de pesos, lo que representa una subida del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la empresa en un comunicado

FEMSA anunció una redefinición de su estrategia "Ecosistema 2.0" para centrarse principalmente en OXXO México y alinear las operaciones de las tiendas con el rendimiento digital

Bajo el nuevo modelo, la división fintech Spin gestionará toda la cuenta de resultados del ecosistema y se concentrará en el rendimiento digital, incluido el manejo del programa de fidelización, los pagos digitales y la retención de usuarios

La empresa declaró que ya no buscará socios externos para su plataforma de fidelización Premia. Además, dijo que la solicitud de una licencia bancaria se ha retrasado hasta que la empresa vea un éxito más claro en sus oportunidades de negocio relacionadas con el crédito

El director general de FEMSA, José Antonio Fernández, dijo en una llamada con analistas que la empresa cerró hasta 6.000 tiendas durante un día como medida de precaución debido a la violencia derivada de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", en una operación militar el domingo

Aproximadamente 200 tiendas sufrieron daños por saqueos o incendios provocados durante los disturbios, según el ejecutivo, pero el lunes la compañía había reabierto el 90% de los establecimientos afectados y se espera que la mayoría de las unidades afectadas vuelvan a estar operativas en una semana. (Reporte de Natalia Siniawski y Aida Pelaez-Fernández; edición de Brendan O'Boyle; edición en español de Raúl Cortés Fernández)