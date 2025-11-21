Mexicana Fibra Next recauda US$835 millones mediante aumento de capital e intercambio de bonos

CIUDAD DE MÉXICO, 21 nov (Reuters) - El fideicomiso mexicano de bienes raíces industriales Fibra Next recaudó US$835 millones en capital total mediante una oferta pública de acciones complementaria y su oferta pública inicial (OPI), realizada hace tres meses, convirtiéndose así en la mayor fibra industrial del país, según la compañía, con aproximadamente US$8.500 millones en activos.

Estas transacciones también dieron lugar a la aportación de la segunda parte del portafolio Júpiter y a la asociación en un vehículo de coinversión para la cartera industrial de Fibra Uno (FUNO), informó la compañía en un comunicado la noche del jueves.

DETALLES DE LA OPERACIÓN

• Fibra Next concluyó con éxito su primera ampliación de capital mediante una oferta subsecuente en los mercados nacional e internacional, realizada bajo las reglas 144A y Reg S.

• La compañía también ejecutó una oferta de canje de bonos con FUNO, lo que desencadenó la transferencia de los préstamos bancarios asociados a la cartera industrial de esa fibra.

• Incluyendo todos los elementos de la transacción, el valor total de la operación asciende a casi US$3.000 millones.

EN CIFRAS

• La oferta registró una sobresuscripción de 1,5 veces, con cerca de la mitad de la demanda proveniente de inversionistas internacionales.

• Fibra Next asignó solo US$400 millones, por debajo de la demanda total, para proteger los intereses de los inversionistas actuales.

• La empresa mantiene un apalancamiento de aproximadamente el 33% del valor de sus activos.

(Reporte de Aida Peláez Fernández y Raúl Cortés Fernández)