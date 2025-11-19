Mexicana Fibra Prologis lanza bono senior a 10 años por US$500 millones a T+145 pb: IFR

19 nov (Reuters) - Fibra Prologis lanzó una emisión de bonos senior no garantizados por US$500 millones a 10 años, con un rendimiento de 145 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense (T+145 pb), de acuerdo con IFR, un servicio financiero de LSEG.

El bono, emitido bajo formato 144A/Reg S, vence el 26 de noviembre de 2035 y cuenta con calificaciones de BBB+/BBB. Los bancos BBVA, BofA Securities, J.P. Morgan y Scotiabank actúan como coordinadores globales de la operación.

Los recursos se destinarán a fines corporativos generales, que podrían incluir el pago de préstamos a plazo, líneas de crédito revolventes y la amortización de deuda garantizada con vencimiento próximo, según IFR.

La colocación se realizará más tarde el miércoles, con la liquidación prevista para el 26 de noviembre de 2025, indicó IFR. (Reporte de Javier Leira, editado por Manuel Farías)