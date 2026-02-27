Mexicana Grupo Televisa cancela pago de dividendo, sus acciones se hunden

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - Las acciones del gigante de medios mexicano Grupo Televisa se encaminaban el viernes a registrar su peor caída en lo que va del año, luego de que anunciara la cancelación de un dividendo este año.

"Considerando diversas oportunidades que estamos explorando en el sector de las telecomunicaciones en México, nuestro Consejo de Administración aprobó suspender el pago de nuestro dividendo regular en 2026", declaró Francisco Valim, jefe del negocio de cable, internet y TV satelital de la compañía.

En una llamada con analistas, ejecutivos de Grupo Televisa especificaron que la firma está explorando activamente oportunidades en el sector de las telecomunicaciones, aunque sin ofrecer detalles.

Sus acciones se hundían alrededor de un 7,5% en la bolsa mexicana, eliminando unos 2.100 millones de pesos (US$122,08 millones) de la capitalización bursátil de la firma.

El jueves, la empresa reportó una pérdida neta en el cuarto trimestre, incumpliendo con las expectativas del mercado sobre su desempeño al cierre de 2025.

Los resultados estuvieron "marcados por tendencias de crecimiento desafiantes en los ingresos, pero con una mejora continua en los niveles de rentabilidad", señalaron analistas de Santander en una nota. (Reporte de Aida Peláez-Fernández; Editado por Noé Torres)