Mexicana Herdez reduce participación en McCormick; sus acciones se disparan
CIUDAD DE MÉXICO, 21 ago (Reuters) - La productora mexicana de alimentos Grupo Herdez informó el jueves que desinvirtió la mitad de su participación en McCormick de México en una operación por US$750 millones, impulsando un fuerte salto de sus acciones en el mercado local.
Los títulos de Grupo Herdez se disparaban un 25% a 69 pesos, llevando a la bolsa a suspender brevemente sus negociaciones en la plaza.
A través de la transacción, la estadounidense McCormick & Co Inc aumentará su participación en McCormick de México de 50% a 75%, dijo la firma en un comunicado.
Grupo Herdez, por su parte, conservará una participación de 25% en McCormick de México y continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)
