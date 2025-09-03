Mexicana La Paz se prepara para el paso del huracán Lorena en la costa del Pacífico

Residentes de la ciudad mexicana de La Paz se preparan este miércoles para el arribo del huracán Lorena, que provoca lluvias constantes y vientos mientras se acerca a las costas del estado de Baja California Sur, en el noroeste del país.

Lorena, de categoría 1 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, avanzaba por aguas del Pacífico, unos 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, otra urbe de la entidad, con vientos de 130 km/h, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) a las 21:00 GMT.

De acuerdo con la trayectoria prevista, el fenómeno tocaría tierra el jueves en el extremo norte del estado y lejos de La Paz, pero ya degradado a tormenta tropical.

"Se espera que el centro de Lorena se mueva en paralelo a la costa oeste de la península de Baja California" durante la noche del miércoles y que "se acerque a la costa de Baja California Sur el jueves por la noche", detalló el NHC.

El turístico puerto de La Paz mostraba negocios con las puertas cerradas y poca circulación de personas en arterias habitualmente concurridas, como el malecón y la zona centro, en medio de una lluvia ligera pero persistente.

Algunos locales colocaron sacos de arena en sus entradas para protegerse de inundaciones, mientras que el drenaje en ciertas zonas ya estaba superado, lo que provocaba el brote de aguas negras, constató la AFP.

"Protegimos ventanas, ya protegimos nuestra casita, ya juntamos el agua, estamos preparados. Ya estamos acostumbrados a esto", dijo Olga Alarcón, una trabajadora de 69 años.

El sector hotelero, vital para la economía local, también activó protocolos para proteger a los visitantes que decidieron permanecer en el destino.

"Desde ayer (martes) nos preparamos, fuimos a hacer las compras de víveres", declaró Roberto Duarte, empleado de un hotel, de 36 años.

Agregó que el alojamiento ya preparó el equipo y las brigadas de emergencia para asistir a los huéspedes que decidieron permanecer durante el paso del ciclón.

México sufre todos los años el embate de ciclones, tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico, normalmente entre mayo y noviembre.

str/jla/ag