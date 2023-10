En su posible despedida de los Juegos Panamericanos, la mexicana Paola Longoria se colgó el jueves su undécima medalla de oro en la justa continental con un triunfo 2-1 ante Argentina en la final femenina por equipos de Santiago-2023.

Longoria, de 34 años, es la deportista latinoamericana con más preseas doradas en la historia de los Panamericanos.

"Estoy muy feliz, muy contenta. Es un orgullo poder tener tantas medallas de oro", dijo Longoria a la AFP.

"Suena bastante fuerte pero detrás de cada medalla hay muchas horas de entrenamiento, de mucha disciplina, de muchos sacrificios. Todo ha valido la pena", afirmó. "Empecé con un sueño, con una meta y he trabajado muy fuerte para ello".

La considerada mejor raquetbolista de la historia fue clave en la remontada mexicana en la final del jueves, que comenzó con un triunfo de la argentina María José Vargas sobre Montserrat Mejía por un contundente 3-0.

Sin margen de error, Longoria salió a la cancha en el segundo duelo y se impuso a la argentina Natalia Méndez también por 3-0, forzando el desempate.

Vargas y Méndez, ambas nacidas en Bolivia, peleaban por darle el primer oro panamericano en ráquetbol a Argentina, el país que las recibió en la última década.

Vargas, quien abrió ese camino en 2014, había participado en las tres medallas anteriores de Argentina en Santiago (dos de plata y una bronce) pero volvió a quedarse a las puertas del ansiado oro en el duelo de desenlace, en el que no compitió Longoria.

Mejía, la número uno del ranking mundial, y Alexandra Herrera vencieron 3-0 a Vargas y Méndez logrando el tercer oro para el ráquetbol de México, que se impuso en el medallero de Santiago.

- Las desilusiones olímpicas -

Para Longoria fue el undécimo oro panamericano y el segundo en Santiago-2023 después del de la competencia individual, donde venció a su compatriota Mejía, la número uno del mundo.

La atleta de San Luis Potosí también cosechó un bronce en dobles mixtos.

Longoria ha logrado erigirse en el deportista mexicano con más oros panamericanos ante la imposibilidad de competir en los Juegos Olímpicos, donde el ráquetbol volvió a quedarse fuera de los deportes propuestos para ingresar en Los Ángeles-2028: béisbol-sóftbol, críquet, flag football, lacrosse y squash.

"Fue una tristeza muy grande. Veníamos peleándolo mucho con el squash", reconoció Longoria. "Sé que hay mucha gente en pantalón largo que toma estas decisión".

"A lo mejor no me tocaba como atleta jugarlos, pero en un futuro sí me encantaría verlo ahí en el sistema olímpico", demandó.

En los Panamericanos, la raquetbolista está imbatida individualmente desde su debut en Guadalajara-2011.

En aquella cita conquistó tres medallas doradas (individual, dobles y equipo) ante su público y luego repitió tripletes en Toronto-2015 y Lima-2019.

Longoria no descarta intentar agrandar su extraordinario palmarés en los próximos Panamericanos.

"La verdad es que me encantaría, pero quién sabe, honestamente. Faltan cuatro años", expuso. "Con este nivel creo que sí podría llegar a otros Juegos, pero una nunca sabe. Lo importante es seguir haciendo lo que más me gusta y hasta que mi cuerpo diga es el momento".

- Segundo oro boliviano -

En la final de equipos masculino, el ráquetbol le brindó a Bolivia su segunda medalla de oro en Santiago-2023 con el triunfo de sus figuras Conrrado Moscoso y Carlos Keller en la final de equipos masculina.

Moscoso ya se encargó el martes de inaugurar el casillero de oros de Bolivia en la final individual, en la que Keller fue plata.

Este jueves formaron la dupla ganadora de la categoría de equipos batiendo por dos sets a cero a Canadá.

Bolivia concluyó en la segunda posición en el medallero del ráquetbol de Santiago con 2 oros, 1 plata y 2 bronces, solo superada por México (3-1-5).

Resultados del jueves en ráquetbol:

Equipo masculino

1. Bolivia - oro

2. Canadá - plata

3. México - bronce

3. Estados Unidos - bronce

Equipo femenino

1. México - oro

2. Argentina - plata

3. Estados Unidos - bronce

3. Guatemala - bronce

Gbv/cl